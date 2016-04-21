Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Крейсер «Аврора», находящийся на ремонте в Кронштадте, может не успеть вернуться на место своей стоянки у Петроградской набережной Петербурга в июле текущего года, к Дню Военно-морского флота, как планировалось ранее. Это связано с тем, что пока не проведены работы по расчистке и углублению дна на месте стоянки крейсера.

navalmuseum.ru Крейсер «Аврора» на месте стоянки

Как пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в Смольном, Минобороны до сих пор не подписало госконтракт на работы по углублению дна, в то время как власти Петербурга настаивают на их проведении и расчистке дна от иловых отложений. Ранее предполагалось, что работы на Петроградской набережной должны пройти с 15 мая по 15 июля.

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«Пока не определён заказчик проекта, финансирование не открыто, поэтому компании, начавшие работы, действовали на свой страх и риск и теперь требуют вернуть им деньги, если работы не будут завершены, пояснили в администрации Санкт-Петербурга», — сообщает издание.

В связи с отсутствием финансирования, прекращены лабораторные работы по анализу проб воды и грунта, взятых 1 апреля, застопорилась подготовка экспертизы и документации для расчистки дна.

Минобороны пока не прокомментировало ситуацию вокруг «Авроры», отмечает источник.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагалось, что легендарный корабль вернется на привычное место в июле, накануне Дня ВМФ, который в этом году приходится на 31 июля. Еще несколько недель потребуется на подготовку музейной экспозиции на «Авроре» для доступа посетителей.

Новая экспозиция на крейсере «Аврора» будет включать девять помещений и шесть тематических блоков, один из которых будет посвящен Октябрьской революции 1917 года. Также на крейсере будет оборудован специальный зал для выставок.

Напомним, крейсер 1-го ранга «Аврора» построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Крейсер «Аврора» принял участие в Русско-японской войне 1904−1905 годов, в том числе в Цусимском сражении 14−15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914−1918 годов, в Гражданской войне в России 1918−1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал Центрального военно-морского музея. В составе экспозиции насчитывалось около 300 музейных предмета. 21 сентября 2014 года крейсер «Аврора» покинул место своей стоянки и в сопровождении буксиров под разведенными мостами Невы отправился в док Кронштадтского морского завода.

26 ноября 2014 года крейсер «Аврора» вышел из дока Кронштадтского Морского завода, где он проходил плановый доковый ремонт. Корпус крейсера был очищен и заново покрашен, заменена донно-забортная арматура, отреставрирована деревянная внутренняя часть пера руля. После выхода из дока крейсер «Аврора» находится у достроечной стенки завода для замены электрооборудования и систем пожаротушения. После этого корабль должен вернуться в Петербург.