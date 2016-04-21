Ярославль, 21 апреля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал взял под контроль ситуацию с финансированием Центра подготовки юных футболистов ФК «Шинник» и оптимизацией спортшкол в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сенатор Анатолий Лисицын.

фото ЦПЮФ «Шинник»

20 апреля в рамках Правительственного часа в Совете Федерации Анатолий Лисицын обратил внимание министра на ситуацию с детским спортом в Ярославле. Он отметил, что спортшколы испытывают политическое давление, что в результате негативно отразится на подготовке юных спортсменов.

«Я в течение длительного времени наблюдаю ситуацию и пытаюсь образумить ярославские власти по поводу давления на детские спортивные школы. На мой взгляд, происходящее в Ярославле и Рыбинске можно назвать давлением на детский спорт, причем вопреки позиции Президента РФ и министерства спорта. Позиция эта достаточно четкая: если мы хотим обеспечить стране полноценное будущее, то должны уже сегодня обратить внимание на детский спорт», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Лисицын.

Несогласие с оптимизацией ярославских спортшкол сенатор выразил и руководству региона, и партийному комитету «Единой России», обращался и в прокуратуру, однако в действиях городской администрации надзорный орган нарушений не нашел.

«При этом налицо ущемление интересов детей: сокращение количества школ приведет к уменьшению возможности в них попасть, а снижение финансирования приведет к деградации процесса подготовки спортсменов, поскольку самые квалифицированные специалисты и педагоги уйдут», — полагает Анатолий Лисицын.

Обращаясь к Виталию Мутко, сенатор выразил просьбу провести проверку оптимизации ярославских спортшкол и финансирования их деятельности. По мнению Анатолия Лисицына, результаты проверки должны быть озвучены на всю Россию.

«Все должны понять: давление и ущемление интересов детского спорта — преступление против будущего, и допускать этого нельзя», — подчеркнул сенатор.