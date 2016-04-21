Калуга, 21 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В этом году представитель калужского духовенства монах Свято-Георгиевского Мещевского мужского монастыря отец Моисей окропил 4000 георгиевских ленточек и «Писем Победы», сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM. При совершении обряда благословение получили и сами волонтеры, которые в преддверии праздника раздадут ленты и письма калужанам.

Фото Калужского областного молодежного центра

Большую часть освященных атрибутов отправят в муниципальные районы. Там, в преддверии 9 Мая, на центральных улицах городов и поселков волонтеры раздадут их местным жителям.

«Акция «Письма Победы» и «Георгиевская ленточка» проводятся уже более 10 лет. Она родилась в Калужской области. Сейчас ее подхватила вся Россия, и акция стала Всероссийской», — заявила председатель региональной организации Российского Союза Молодежи Варвара Кушмилова.

В акциях ко Дню Победы ежегодно принимают участие тысячи волонтеров. Задача акций — укрепить связь поколений. Так, «Письмо Победы» — это открытка треугольной формы, разработанная по образу письма военных лет. Автором послания ветерану может стать каждый, получивший открытку на улице. Все письма, написанные на улицах накануне праздника, будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая.