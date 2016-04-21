Степанакерт, 21 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. 21 апреля, около 06:30 по местному времени (05:30 мск) в северном направлении линии соприкосновения (Талыш) войск Армии обороны Карабаха и ВС Азербайджана, азербайджанская сторона предприняла наступательные действия, в результате которых смертельное ранение получил 32-летний военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Марат Даниэлян. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства обороны Нагорного Карабаха.

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Согласно сообщению, несмотря на достигнутую 5 апреля договоренность о прекращении огня, азербайджанская сторона продолжает провокационные действия, дестабилизируя ситуацию, что зачастую приводит к жертвам.

Минобороны Нагорного Карабаха подчеркивает, что вся ответственность за обострение ситуации на передовой ложится на азербайджанскую сторону. Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий инцидент со смертельным исходом был зафиксирован 19 апреля, когда в результате обстрела со стороны Азербайджана погиб 20-летний солдат Армии обороны Карабаха Геворк Геворкян.