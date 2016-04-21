Донецк, 21 апреля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Радикалы в рядах ВСУ, воюющие в Донбассе, часто не подчиняются своему командованию. Об этом 20 апреля на вечернем брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прекращение огня на Донбасе

«В районе Авдеевки участились случаи открытия беспорядочного огня по Ясиноватой, Спартаку, Красному Партизану, донецкому аэропорту и Ясиноватскому посту ДПС. Это связано в том числе с неподчинением вновь прибывающих подразделений ВСУ, укомплектованных радикальными националистами и иностранными наемниками», — сказал Басурин.

Он также рассказал о перестрелках между националистическими батальонами и десантниками ВСУ.

«18 апреля военнослужащими 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Ясиноватской дорожной развязки был расстрелян «Урал» с боевиками-националистами, в результате чего девять человек погибли и до 22 получили ранения. Причиной расстрела стало появление грузового автомобиля в ночное время со стороны линии боевого соприкосновения. Как выяснилось позже, боевики-националисты, находясь в состоянии наркотического опьянения, заблудились и двигались сначала к линии соприкосновения, затем — обратно. После данного происшествия отмечается обострение противоречий между националистами и десантниками ВСУ. В частности, по данным нашей разведки, вчера из Авдеевки, нарушив режим тишины, националисты открыли массированный огонь как по позициям ВС ДНР, так и по позициям 81-й аэромобильной бригады. В результате перестрелки украинские десантники понесли потери. Только в 90-м аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной бригады до 15 человек получили ранения, по погибшим информация уточняется», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки на донецком направлении в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, пятеро — получили ранения, однако дополнительные подробности не сообщил.