Ярославль, 21 апреля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. 20 апреля закончился срок контракта ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Владимира Афанасьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в вузе. Владимир Афанасьев возглавлял вуз с 1989 года, был переизбран в 2013 году на пост ректора ЯГПУ на 5-летний срок, однако контракт с ним Минобрнауки заключило до 20 апреля в связи с достижением Афанасьевым 65-летнего возраста. Накануне министерство предупредило ректора о расторжении контракта. Одновременно истекли контракты у всех проректоров вуза, о чем они также были предупреждены.

Владимир Афанасьев

Кто возглавляет ЯГПУ с 21 апреля, пока неизвестно. В пресс-службе Министерства образования и науки корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что готовят ответ на этот вопрос. В самом вузе сказали, что никаких документов о назначении кого-либо исполняющим обязанности ректора не получали. Теоретически контракт может быть перезаключен на год и с Владимиром Афанасьевым, может быть назначен временно исполняющий обязанности до выборов нового ректора.

Профессор, доктор педагогических и кандидат физико-математических наук Владимир Афанасьев известен как противник идеи объединения ярославских вузов на базе ЯрГУ им. Демидова, которая активно обсуждалась в конце 2015 года. Ряд опрошенных корреспондентом ИА REGNUM преподавателей вуза отставку ректора связывают именно с вероятными планами министерства объединить ЯГПУ с ЯрГУ. Владимир Афанасьев, напротив, предлагал создать опорный педагогический вуз на базе Ярославского педуниверситета.

В последние годы ЯГПУ также реализует масштабный проект по строительству в Ярославле Центра трансферта технологий для предприятий фармацевтического кластера. Открытие центра намечено на май 2016 года.

Сам Владимир Афанасьев отказался как-либо комментировать сложившуюся ситуацию, пояснив, что ждет решения Минобрнауки и заверив, что документы на выплату зарплат и стипендий были подписаны накануне.