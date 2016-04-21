Калуга, 21 апреля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил калужан с Днём местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги.

«Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы искренне поздравляю вас с Днём местного самоуправления! Учреждение этого праздника стало ярким подтверждением активного участия граждан в жизни государства, важной роли самоуправления как самой демократичной и массовой формы управления в обществе.

Местное самоуправление — наиболее приближённый к людям уровень власти, его основа — активность и инициатива населения.

Благодаря нашим совместным усилиям Калуга значительно преобразилась: появились новые скверы, благоустроены дворовые территории, развивалась социальная инфраструктура города, проведена масштабная работа по установке детских и спортивных площадок, а также тренажёрных комплексов. От всей души благодарю вас за плодотворный труд, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых профессиональных успехов и достижений!», — говориться в поздравлении Александра Иванова.