Владивосток, 21 апреля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Коллектив «Общественного телевидения Приморья» 25 апреля выйдет на пикет против увольнений, которые затеял назначенец губернатора Владимира Миклушевского, лидер эсеров Алексей Козицкий. Летом без работы останутся девять человек, в том числе и технический директор компании. «Реализовывая свои права на достойный труд, мы лишаемся самой возможности трудиться», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM нынешнюю ситуацию председатель профсоюзной организации канала Игорь Лищук.

Протест!

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Как сообщало ИА REGNUM, длительное время коллектив «Общественного телевидения Приморья» пытался бороться с непопулярными решениями, которые по сей день продолжает принимать руководитель канала, лидер эсеров и депутат краевого Законодательного собрания Алексей Козицкий. По мнению телевизионщиков, приверженец жестких методов, человек, не имеющий профессионального отношения к СМИ, создал на предприятии ужасающую атмосферу, какой работники не видели последние 25 лет.

По словам профсоюзного лидера «ОТВ» Игоря Лищука, девять сотрудников уже получили уведомления об увольнении, причём пятеро из них — члены профсоюза, включая председателя, — имеют иммунитет против решения руководства и могут быть уволены лишь с согласия вышестоящей профсоюзной организации.

«Это невиданное для телевидения, оставить канал без технического директора. Коллектив стоит горой за него, потому что это человек, который был у истоков создания «ОТВ», это лучший специалист в своей области. Мы все понимаем, что это произвол, направленный, прежде всего, против него и против профсоюза, который посмел заявить о правах работников», — заявил Игорь Лищук.

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Сотрудник телеканала добавил, что работодатель до сих пор отказывается идти на контакт: на письменное заявление о нарушении прав коллектива руководство решило отмолчаться.

«На предприятии не было должностных инструкций, коллективного договора, то есть основ для нормальной работы. В результате нормальной практикой стало нарушение Трудового кодекса, переработки сотрудников, без дополнительной оплаты, что негативно сказывалось на здоровье людей. Мы попытались защищаться в правовом поле, и тогда началась борьба с профсоюзом. Получается, что реализовывая свои права на достойный труд, мы лишаемся самой возможности трудиться», — акцентировал профсоюзный лидер.

Пикет против предстоящих увольнений состоится 25 июля, к сотрудникам телеканала присоединятся члены их семей, а также активисты из других профсоюзов. Главным лозунгом обеспокоенных работников станет «Нет сокращениям».