Воронеж, 21 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Грунт сошел на частный жилой дом в центре Воронежа около 08:00 21 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

Грунт обрушился во двор частного дома на улице Большая Стрелецкая в «тихом» центре Воронежа — на спуске в районе ВГУ. Одного человека эвакуировали спасатели. Сейчас угрозы дальнейшего схода грунта нет.

Как пояснили в ГУ МЧС, причиной схода грунта стали осадки — проливной дождь в Воронеже идет с вечера предыдущего дня.

Район спуска на Петровскую набережную, тихий центр Воронежа, постоянно страдает от затоплений, вызваных дождями, и нередко — от схода грунта. Так, в 2013 году после одного из сильных ливней большой объем земли обрушился прямо на проезжую часть буквально в 100 метрах от Чернавского моста и парализовал движение транспорта в этом районе.

Район не раз оказывался и в центре строительных скандалов. Буквально на днях в Воронеже прошли публичные слушания по проекту застройки улиц Красных Зорь, Красноармейская и Базарная Гора многоэтажными домами, на которых жители частных домов выступили против такого соседства. Причем попытки строительства, например, на базарной горе, уже были — в 2007 году здесь начали строительство 20-этажки. Строителей активно поддерживали власти, утверждая, что многоэтажная застройка в этом районе предусмотрена Генпланом, против выступали местные жители и геологи, которые предупреждали о возможности схода грунта.