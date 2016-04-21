Москва, 21 апреля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин, комментируя закон Петра Порошенко о запрете показа российских фильмов, предложил российским телеканалам более активно демонстрировать украинские фильмы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Акция сожжения книг на Оперной площади (Бебельплац) в Берлине 10 мая 1933 года

«Пожалуй, наверное, стоит дождаться, когда на площадях столицы Украины и в других городах начнут сжигать запрещенные книги, тогда будет полное сходство с Третьим рейхом», — заявил Нарышкин, комментируя подписанный Порошенко закон.

«Я бы предложил нашим телеканалам более активно демонстрировать фильмы по произведениям великих украинских авторов», — добавил спикер Госдумы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию на территории Украины российских фильмов и сериалов, снятых после 1 января 2014 года. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Верховной рады. Как отмечается в пояснительной записке к документу, мера призвана способствовать «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».