Ижевск, 21 апреля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В качестве дополнительной помощи для борьбы с паводковой ситуацией в Балезинский район Удмуртии прибыл сводный мобильный отряд Волжского спасательного центра МЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в отряде 100 человек и 28 единиц техники, включая плавающий тягач и штатные плавсредства.

18.mchs.gov.ru паводок в Удмуртии

По состоянию на утро 21 апреля, наиболее сложная обстановка складывается в Ижевске и поселке Балезино. Также подтоплены город Глазов, поселок Игра и село Яган.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Балезинском районе был введен режим ЧС. Произошел резкий подъем воды в реке Чепце, который привел к разрушению временной дамбы, возведенной для защиты от паводковых вод и подтопления придомовых территорий.

В Ижевске функционирует режим повышенной готовности в связи с подтоплением Ленинского и Первомайского районов города. Подтоплена территория завода «Ижсталь» и существует угроза подтопления ТЭЦ.