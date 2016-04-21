Пененжно, Польша, 21 апреля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Барельеф полководца Ивана Черняховского, демонтированный властями польского города Пененжно, будет отправлен в местечко Красный Бор, которое в местной прессе именуется «польским ГУЛАГом».

tvn24.pl Акт вандализма польских властей с барельефом дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского

Такое решение принял бурмистр Пененжно Каземиж Кейдо, уточнив, что памятник планируется передать в мае-июне 2016 года. По словам мэра, первоначально барельеф планировалось отправить в село Козлувка, неподалеку от Люблина, где расположена единственная в Польше галерея искусства в стиле соцреализма. Однако этот музей уведомил чиновников, что «нет места».

В Красном же Бору Институт национальной памяти Польши намерен открыть музей под открытым небом, куда планируется свезти все памятники Красной армии, освободившей Польшу от фашистско-немецких захватчиков.

ИА REGNUM уточняет, что Красный Бор в историческом регионе Подлесье в польской общественной мысли имеет негативную окраску. Отсюда в 1939—1940 гг. уходили в Сибирь поезда с ссыльными поляками (речь шла о т. н. «осадниках» — бывших офицерах Польской армии, отличившихся в Советско-польской войне 1920 г., за что и получили земельные наделы на востоке Польши).

Во времена ПНР в Красном Бору находились учебный полигон и воинская часть, а в 1982 году — после введения в республике военного положения из-за действий «Солидарности» — в Красный Бор массово депортировали активистов профсоюза. Учреждение тогда получило официальное название «Военный специальный лагерь №6», однако в народе его окрестили Polski gułag. В середине 2000-х годов лагерь использовался как место фильтрации беженцев, в частности, выходцев из Чечни, а также для тюремного заключения.