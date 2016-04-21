Калуга, 21 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 апреля принял участие в совместном заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и Совета по местному самоуправлению при председателе Государственной Думы РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

«На заседании рассматривались вопросы законодательного обеспечения системы местного самоуправления, — рассказал Александр Иванов, — анализировалась правоприменительная практика ряда федеральных законов, регулирующих деятельность местных властей, шла речь и о поддержке распространения лучших муниципальных практик в субъектах Российской Федерации».

Также в ходе заседания были подведены итоги Всероссийского конкурса муниципальных практик. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила главе Калуги диплом за 3 место, которое заняла территориальная община «Калуга-2» в номинации «Развитие территориального общественного самоуправления».

«Замечательно, что успехи калужских ТОСов отмечены на федеральном уровне, — подчеркнул Александр Иванов, — благодарю совет и активистов территориальной общины «Калуга-2» за плодотворный труд и достигнутые успехи.