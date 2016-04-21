Калуга, 21 апреля, 2016, 10:16 — ИА Регнум.



zercalo.org В магазинах на реализации находились продукты с истекшим сроком годности

В деятельности магазинов «Верный» и ООО «Анна», расположенных на территории Тарусского района Калужской области, прокурорская проверка обнаружила нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщила 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Тарусского района Калужской области Зоя Ивлева, в торговых залах магазинов «Верный» и ООО «Анна» на витринах на реализации находились продукты с истекшим сроком годности.

По постановлениям прокурора района Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области директора магазинов привлечены к административной ответственности, продавцом требований технических регламентов) в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей каждый.