Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В пресс-службе футбольного клуба «Ростов» прокомментировали сложившуюся ситуацию с билетами на матч 25-го тура чемпионата России по футболу. 24 апреля футбольные болельщики станут свидетелями противостояния «Ростова» и «питерского «Зенита». ИА REGNUM уточнили, что в продажу поступило более 4 тыс. билетов, которые разлетелись за 2,5 часа.

vk.com/fcrostov Футбольные болельщики на стадионе

В пресс-службе разъяснили, что ростовский стадион «Олимп-2» может вместить 15 тыс. 365 мест. Но в целях безопасности первые ряды и места занимают видеокамеры и сотрудники трансляций. В продажу не поступают билеты на 881 место. Остальные места также поделены. Более 5 тыс. мест отведено для владельцев абонементов, более 3,5 тыс. билетов предоставлено компаниям-спонсорам клуба, ведомствам, сотрудникам «Ростова». Еще 1631 место занимают болельщики команды, которая приезжает на игру. Остальные поступили в продажу.

Напомним, что ажиотаж вокруг домашних игр «Ростова» начал нарастать после того, как команда Курбана Бердыева стала постепенно двигаться на верхние строчки турнирной таблицы. На сегодняшний день желто-синие занимают первую позицию в рейтинге с 48 очками, «дышат в спину» подопечные Леонида Слуцкого — у столичного ЦСКА 47 очков. И на третьем месте пока «Зенит», у которого в активе 46 очков. Судя по всему 24 апреля болельщикам будет, на что посмотреть.

Матч между командами рассудит Сергей Карасев из Москвы. Ему помогут ассистенты судьи — Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба из российской столицы), а также инспектор — Юрий Чеботарев из Краснодара.

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