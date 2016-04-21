Ярославль, 21 апреля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Ярославле на Аллее космонавтов рядом с Культурно-просветительским центром имени Валентины Терешковой заложены две новые именные звезды. Они посвящены летчикам-космонавтам СССР, дважды Героям Советского Союза Борису Волынову и Виктору Горбатко, сообщили в Правительстве Ярославской области. Торжественная церемония закладки звезд состоялась 20 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

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«В этом году мы отметили 55-летие космического полета Юрия Гагарина — события, которое стало важной вехой в истории не только нашего Отечества, но и всей земной цивилизации. Мы гордимся нашей землячкой — первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Благодаря ее поддержке и помощи в Ярославле открыт новый планетарий и заложена Аллея космонавтов, которая призвана увековечить память покорителей космического пространства. Церемония закладки новых каменных именных звезд стала для нас доброй традицией», — сказал в ходе церемонии заместитель председателя Правительства Ярославской области Александр Нечаев.

Оттиски ладоней Героя Советского Союза Валентины Терешковой появились на Аллее космонавтов первыми. Также в числе первых были увековечены имена летчиков-космонавтов, дважды Героев Советского Союза Валерия Быковского и Алексея Леонова. Теперь на Аллее уже 9 именных звезд.