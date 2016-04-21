Обнинск, Калужская область, 21 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Будущее композитной отрасли прочно связано с гражданским сектором — такое заявление прозвучало в рамках научно-технического семинара с участием представителей промышленной инжиниринговой группы Fives, международной группы Porcher Industries (Франция) и российских компаний.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина

Как сообщил 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина, на базе которого состоялся международный технический семинар, эксперты обсудили современные достижения, перспективы и направления развития композиной отрасли.

Научно-технический семинар состоялся в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве между ОНПП «Технология» и промышленной инжиниринговой группой Fives. Французские коллеги представили свои достижения в области композитного производства и аддитивных технологий. Российские эксперты, подтвердили, что композитная отрасль — один из перспективных секторов инновационной экономики, но российским компаниям необходимо развивать свой потенциал. Объем производства композиционных материалов в России оценивается десятками тысяч тонн и составляет всего лишь 0,3−0,5% от мирового рынка. Между тем перспективы российских компаний могут быть впечатляющими.

Кстати, это подтверждают достижения ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина. Объем НИОКР и поставок серийной продукции из полимерных композиционных материалов на предприятии ежегодно увеличивается не менее чем на 20%, а объем производства для космических нужд превысил уровень 18 тонн углепластиковых конструкций в год. Активное внедрение современных технологий, снижающих материальные и временные затраты на проектирование и производство продукции, позволяют увеличивать объемы производства.

«Наша компания работает с Россией уже около ста лет. И мы рады предложить российским партнерам самые передовые технологии и оборудование», — сказал глава представительства корпорации Fives в России Бенуа Жобер.

«Опыт зарубежных коллег подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования как производственных, так и технологических процессов. Использовать передовые возможности — значит повышать конкурентоспособность продукции. И обмен опытом с экспертами помогает нам в этом», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.