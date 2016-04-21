Ярославль, 21 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается падение оборота розничной торговли. В январе-марте 2016 года в регионе было продано товаров в розницу на 50,8 млрд рублей — 94,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2015 году этот показатель составил 204,5 млрд или 90,5% по отношению к 2014. Об этом сообщает Ярославльстат.

Продукты

В течение 2015 года оборот продовольственных и непродовольственных товаров упал примерно пропорционально, составив 91,9% и 89,4% соответственно по сравнению с 2014 годом. В первом квартале 2016 эта пропорция изменилась — 98,3% и 90,2%, то есть жители региона стали больше отказываться от покупки непродовольственных товаров в пользу продовольственных.

А вот потребление алкоголя в январе-марте, напротив, выросло, составив 108,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметен рост потребления шампанских и игристых вин, водки и ликеро-водочных изделий, а также коньяков и коньячных напитков.

Продолжается падение оборота кафе и ресторанов. В 2015 году оборот заведений общественного питания региона составил 8,3 млрд рублей или 83,7% по сравнению с 2014 годом. В январе-марте этот показатель составил 98,9%, примерно теми же темпами выручка ресторанов и кафе сокращалась в начале 2015 года.