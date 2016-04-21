Москва, 21 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Украина — не самостоятельная страна, а СБУ — не самостоятельная организация, заявил 20 апреля в программе «Специальный корреспондент» на канале «Россия 1» председатель комитета Госдумы по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. Он отметил, что сегодня противники украинского режима имеют дело с тривиальной американской практикой работы спецслужб в сочетании с нацистской прививкой.

minsvyaz.ru Вячеслав Никонов

«В стране, где Бандера признан национальным героем, а бандеровцы признаны защитниками свободы, говорить, что там соблюдаются права человека, кощунственно. Хотя бы по отношению к памяти тех 100 тысяч с лишним людей, которых бандеровцы зверски расстреляли в Бабьем Яру. Бандеровцы по своему зверству и пренебрежению к человеческой жизни здорово превосходили даже гитлеровских нацистов», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

По его мнению, бандеровцы не появились на голом месте: они были лишь прививкой гитлеризма к части украинского народа. Затем, когда создавалось ЦРУ, украинское управление было целиком перевезено из гестапо, и сегодня их потомки работают в этом подразделении, добавил Никонов. Таким образом, ни Украина, ни СБУ самостоятельными не являются.

«Сейчас Украина находится под внешним управлением. СБУ напрямую управляется из ЦРУ. А если мы вспомним Абу-Грейб, Гуантанамо, тюрьмы ЦРУ по всему миру, признание Обамы: «Да, мы применяли пытки». Для США это абсолютно обычная практика обращения с покоряемыми территориями, для американских спецслужб это абсолютно нормальная практика обращения с политическими противниками того режима, который поддерживает США», — обозначил депутат.

«Если идёт речь о прекращении военных действий, то это решается очень просто, — подчеркнул Вячеслав Никонов. — Одним звонком президента Обамы Порошенко с просьбой прекратить военные действия. Но не будет этого звонка, потому что не для этого там вся комбинация осуществлялась. Она осуществлялась для того, чтобы создать из Украины орудие для нанесения урона нашей стране».