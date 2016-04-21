Вашингтон, 21 апреля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. США теряют свое преимущество в области передовых сенсорных систем, компьютерных систем управления ведением боевых действий и точного оружия. Прежде благодаря всем этим технологиям, лежащим в основе так называемой Второй стратегии противовеса (Second Offset Strategy), США могли сдерживать своих бывших союзников, таких как Советский Союз, с которым к концу 1970-х годов был достигнут ядерный паритет и который обладал четким численным преимуществом в неядерных силах. Сегодня Россия, Китай и страны, идущие с ними в одном фарватере, обладают высокотехнологическими системами точечного оружия как наступательного, так и оборонительного характера, оснащенными усовершенствованными сенсорами и автоматическими системами управления боевыми действиями. Таким образом, военным США необходимо вкладывать в разработку новых технологий, которые лягут в основу Третьей стратегии перевеса (Third Offset Strategy), благодаря чему удастся вновь добиться преимущества над потенциальными противниками, которые уже сравнялись с Вашингтоном по технологиям Второй стратегии перевеса, пишет Дэн Гор в статье для National Interest.

starwars.wikia.com Бластерный пистолет DH-17, оружие повстанцев из к/ф «Звездные войны»

Руководство Министерства обороны США обозначило ряд технологий, которые, как они утверждают, играют ключевую роль для разработки Третьей стратегии перевеса. Такие технологии включают в себя автономные машины и системы «глубокого обучения», системы кооперации человек-машина, операции с применением компьютерных систем — то, как машины могут повысить эффективность работы человека и продвинутые системы совмещения человек — машина, когда человек работает с непилотируемой системой, а также полуавтономные оружейные системы, предназначенные для работы в условиях ведения электронной войны.

Если судить по тому, что вкладывают в Третью стратегию перевеса её разработчики, можно утверждать, что она не носит принципиально нового и альтернативного характера. Она стала логическим продолжением плодов революции в области информационных и вычислительных технологий. Суперкомпьютеры, роботы и автономные оружейные системы не являются чем-то революционным, на самом деле такие разработки достаточно широко распространены. Именно поэтому автомобильная промышленность и вкладывает огромные деньги в создание транспортных средств, которые могут двигаться без водителя. Лежащие в основе этого технологии нельзя больше назвать передовыми. Министерство обороны США впервые занялось действительно передовой работой в этих областях еще много лет назад в рамках работы Управления перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ США и других исследовательских центров и оборонных компаний.

Более того, нет оснований полагать, что США обладают особым преимуществом в этих областях информационных технологий, автономных систем принятия решений или робототехники. Без сомнения, этих преимуществ недостаточно, чтобы сделать их краеугольным камнем долгосрочной стратегии безопасности, на которую потребуются годы и даже десятилетия, чтобы она могла принести плоды.

Неоспоримым фактом является то, что такие страны, как Россия и Китай, догнали и даже перегнали США в областях, лежащих в основе Второй стратегии перевеса. В данный момент сложилась такая ситуация, при которой США должны оперативно разрабатывать Третью стратегию перевеса.

Недавно, выступая с речью, первый замминистра обороны Роберт Уорк подчеркнул необходимость ускорения разработки оружейных систем США для более оперативного реагирования на те угрозы, которые, по его мнению, вооруженным силам США представляют потенциальные высокотехнологичные державы. Однако он связал эту скорость с более быстрыми и мощными компьютерами.

«Против кибератак или нападения в рамках электронной войны, ударов по нашей космической архитектуре или против ракет, которые летят со скоростью Мах 6, вам потребуется самообучающаяся машина, которая поможет вам решить эти задачи со скоростью света», — отметил чиновник.

Замминистра прав лишь наполовину. Время реагирования оборонных сетей должно быть коротким, а также в меньшей степени полагаться на реакцию человека. Однако будет неважно, как оперативно военные получают предупреждение или как быстро включаются системы управления боевыми действиями, если оружие и контрмеры, которыми они управляют, не носят действительно оперативного характера. Иными словами, самообучающаяся машина, которая работает со скоростью света, требует оружейных систем, способных на то же самое.

США находятся на пороге революции в разработке оружейных систем, способных действовать со скоростью света. Лазеры, рельсотроны и микроволновые системы и системы электронной войны могут фундаментальным образом изменить то, как будет вестись высокотехнологическая война. Благодаря лазерам наносить удар по цели можно практически мгновенно. Рельсотроны, которые разгоняют снаряд до скоростей в Мах 6 и более, обладают как огромной скоростью, так и пробивной силой. Как лазеры, так и рельсотроны более «вместительны» в плане боеприпасов, экономичны в применении, могут эффективно противодействовать даже массивным залпам баллистических и крылатых ракет, сверхзвукового оружия, ракет «земля — воздух» и «воздух — воздух».

За последние несколько лет Минобороны США добилось значительного прогресса в лазерных и рельсотронных технологиях. В 2014 году ВМС США провели успешное полевое испытание интегрированной лазерной оружейной системы на борту эскадренного миноносца USS Ponce в Персидском заливе. В данный момент серьезно рассматривается возможность размещения лазерной оружейной системы на эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк».

Армия сделала серьезные инвестиции в тактические лазеры, которые могут быть использованы для поражения ракет, артиллерийских и минометных снарядов, беспилотников и даже низколетящих самолетов и вертолетов. Обладая высокой точностью, низкоэнергетический лазер (50−100кВ.) может успешно противодействовать всем этим угрозам. ВВС США рассматривают возможность установки лазерных систем на борт таких самолетов, как F-35 и AC-130. Лазерные системы могут служить не только как оружие, действующее со скоростью света, но и в качестве сенсоров, обладающих высокой эффективность.

В свою очередь, рельсотроны могут быть в скором времени установлены на судах надводного флота США. Новый начальник штаба ВМС Джон Ричардсон дал понять, что уже сейчас существует необходимость для разработки направленных энергетических систем: «Рельсотрон станет замечательным оружием. Я хочу, чтобы его разработка началась как можно скорее».

Без сомнения, Министерству обороны США необходимо принимать более активные меры и в других областях энергетического оружия, в частности, в средствах ведения электронной и кибернетической войны. Однако в целом это область, где у США по-прежнему есть преимущества, которые лягут в основу Третьей стратегии перевеса, пишет автор.