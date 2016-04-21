Барнаул, 21 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Вот уже несколько дней жители Барнаула испытывали неудобства от сочетания горячих батарей и «летнего» тепла за окном. Причем, нехарактерное для Сибири тепло сохраняется и днем (больше +20 градусов) и ночью (+11 градусов). Но, несмотря на многочисленные обращения, только сегодня, 21 апреля, энергетики известили о распоряжении городских властей прекратить отопительный сезон.

Владимир Фёдорович Стожаров. Натюрморт «Русская печь»

«Решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия на протяжении 5 суток. Для комфорта в домах потребителей температурные параметры теплоносителя Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании снижены в соответствии с утвержденным графиком и составляют 70 градусов Цельсия», — порадовали специалисты СГК своим «своевременным» решением.

Многие горожане рады тому, что хоть с сегодняшнего дня в их квартирах станет комфортнее, и им не придется нести расходы по квитанциям за отопление, открытыми балконами и форточками «отапливая улицу».

Весьма спорным представляются слова директора Барнаульских тепломагистральной и теплосетевой компании Александра Гросса, приведенные в официальном пресс-релизе СГК. «Во время пиковых холодов на трубопроводах не было серьезных аварий, связанных с прекращением или ограничением подачи тепла населению. Во многом это заслуга ремонтных бригад предприятий, которые должным образом подготовили теплосетевой комплекс города к прохождению осенне-зимнего периода», — заявил Гросс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за высокой температуры декабрь 2015 года стал в регионе одним из самых теплых месяцев почти за сто лет. Не принесли холодов и зимние месяцы. Именно это обстоятельство многие чиновники указывали в качестве причины ужасающего состояния дорожного покрытия.

Но специалист отдела внешних связей барнаульского филиала СГК Анастасия Лукьянова на этот счет пояснила, что пиковые холода в краевом центре все-таки были: и январе и в феврале 2016 года. «Именно в эти месяцы мы поднимали температуру теплоносителя», — подчеркнула она.

Между тем, энергетики уже обнародовали планы подготовки к новому отопительному сезону. В частности, отмечается, что с 10 мая в Барнауле начнутся испытания теплосетей на прочность и плотность, предполагающие ограничение горячего водоснабжения.

«Стоит отметить, что в этом межотопительном периоде запланирована масштабная ремонтная программа, в ходе которой специалисты БТМК и БТСК проведут работы замене участков трубопроводов на улицах Малахова, Попова, Северо-Западная, Заринская, Георгия Исакова, Балтийская и Гоголя. Кроме того, в счет средств городского бюджета планируется выполнение капитального ремонта на 47 объектах, обслуживаемых БТСК». — заявили в СГК.

Согласно постановлению, срок окончания отопительного сезона-2016 приходится на 22 апреля. Интересно, что именно в этот день тепло барнаульцам отключили и в 2015 году. И тоже — после многочисленных обращений граждан.