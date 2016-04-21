Москва, 21 апреля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Любая революция сопровождается революционным террором, и отрицать эти вещи бессмысленно. Сегодня на Украине уважаются права людей, но лишь тех, кто поддержал революцию, произошедшую на Майдане. Такое мнение в рамках передачи «Специальный корреспондент» на канале Россия 1 20 апреля озвучил политолог Сергей Михеев, сравнив украинскую идеологию национализма с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахид

«Где на украинском телевидении были кадры замученных и запытанных украинских военнослужащих? Нет этого. Если вы прочитаете реальный идеологический документ украинских националистов, там совершенно чётко прописано, что в отношении врагов можно делать всё, что угодно. Можно врать, можно убивать, можно воровать, можно насиловать, потому что всё это делается ради украинской нации. То же самое и в ИГИЛ. Они там себя богами возомнили и считают, что они могут резать, убивать, отрезать головы», — заметил политолог.

Вместе с этим Сергей Михеев назвал пункт Минских соглашений об обмене «всех на всех» большой роскошью.

«Украинская сторона считает Надежду Савченко политиком мирового масштаба. Вот посмотрим, как на самом деле украинские власти оценивают её судьбу. Давайте нам всех «ватников» сюда, а мы отдадим вам вашего национального героя», — заявил эксперт.

Добавим, что в СМИ обсуждается возможность обмена украинской диверсантки Надежды Савченко на осужденных на Украине граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Однако многие эксперты против такого обмена.

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