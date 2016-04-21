Москва, 21 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Brent помотало в связи с обилием слухов и комментариев — новости из Кувейта о том, что рабочие прекратили забастовку и данные по коммерческим запасам в США. Но, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, на этом всё не закончилось. На рынке появились слухи о том, что уже в мае в России состоится новое заседание нефтедобывающих стран, на котором может вновь обсуждаться заморозка добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак тут же опроверг эту информацию. Однако даже вероятности такой встречи хватило для пробоя верхней границы 1,5-месячного диапазона и завершения торгов выше 45,00 долл./барр. Таким образом, 20 апреля был обновлен максимум с ноября 2015 года на отметке 45,87», — сказала Афанасьева.

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«Тот факт, что инвесторы предпочитают игнорировать негатив по нефти и даже опровержение не играет большой роли говорит об одном — о резкой смене рыночных настроений. Поэтому не исключено дальнейшее постепенно движение вверх по Brent с ближайшей целью на отметке 46,50 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 21 апреля мировые цены на нефть демонстрируют слабую динамику роста после достижения 20 апреля новых максимумов за 2016 год. По состоянию на 08.20 мск стоимость Brent выросла на 0,02% — до $45,81 за баррель. Ранее в ходе торгов цена нефти Brent впервые с 26 ноября 2015 года поднималась выше отметки в $46 за баррель, до $46,02. Цена WTI увеличилась на 0,01% — до $44,18.