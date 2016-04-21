Осло, 21 апреля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Окружной суд Осло частично удовлетворил исковые требования террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание за убийство 77 человек, к властям Норвегии в связи с условиями его содержания в тюрьме.

Петр Косолап. Сумасшествие (Безумный скрипач у тела умершей матери). 1863

Как передает ВВС, Брейвик на суде заявлял о нарушении 2-х пунктов Европейской конвенции о защите прав человека — о запрете «бесчеловечного или унизительного обращения или наказания» и о праве на «личную и семейную жизнь» и «переписку».

«Суд пришел к выводу, что условия содержания в тюрьме представляют собой негуманное обращение, — сказала судья. — Запрет на негуманное обращение с человеком представляет собой одну из основополагающих ценностей демократического общества».

При этом судья добавила, что данная статья действует несмотря ни на что — «даже когда речь идет об убийцах и террористах».

Теперь, власти Норвегии должны компенсировать все расходы Брейвика на адвокатов — 330 тыс. крон (около $40 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2011 г. на острове Утойя Брейвик открыл стрельбу по подросткам, приехавшим в молодежный лагерь правящей Рабочей партии Норвегии.

За несколько часов до этого экстремист взорвал 500-килограммовую бомбу в правительственном квартале в Осло. В результате двух терактов погибли 77 человек — 8 в столице Норвегии и еще 69 на Утойе.

На допросах Брейвик заявил, что его действия были «ужасающими, но необходимыми» для борьбы с «исламизацией Европы и мультикультурализмом».