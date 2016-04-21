Якутск, 21 апреля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Ракетчики не хотят платить минимальный ущерб и компенсации местному населению, хотя все предстоящие запуски с космодрома «Восточный» будут коммерческие. Такой вывод сделали представители Общественного экологического центра Якутии, уверенные в том, что падение частей ракет на территорию республики не может быть безвредным, но компенсировать ущерб населению никто не собирается. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM экологи, падением металлоконструкций будет нанесен большой вред лесам республики, а следовательно, и жителям этих территорий, так как леса для них являются средой обитания, а земли используются как пастбища, места охоты и рыбалки.

nasa.gov Взрыв ракеты-носителя Antares. Октябрь 2014

Общественники также полагают, что при запуске ракет может возникнуть еще новая опасность для здоровья якутян — ультразвук и электромагнитный импульс (ЭМИ), которые разрушают генную структуру человека, вызывая болезни крови, психики, неврологии и другие тяжелые последствия. «Об этих опасностях военные и проектанты скромно умалчивают при поддержке наших властей и природоохранных органов», — подчеркивается в обращении общественного экологического центра.

Они акцентируют внимание на том, что жители села Кюлят Вилюйского района Якутии, которое оказалось в списке территорий для падения частей ракет, уже писали во все инстанции об опасности в случае аварий и несогласии населения с запусками. В том числе люди обращались к президенту РФ Владимиру Путину, дважды инициировали обсуждение этой темы на парламентских слушаниях, проводили митинги. В результате место падения частей ракет смогли отодвинуть только на 16 км от поселка.

Тем не менее, по данным общественников, под трассу полета ракеты по-прежнему попадает 31 населенный пункт, жители которых не знают о предстоящих запусках. «Над жителями Алданского, Олекминского, Нерюнгринского, Вилюйской группой улусов, а также Жиганским, Оленекским и Анабарским улусами нависла серьезная угроза попадания их под обстрел ракет с космодрома «Восточный». Итого по республике остатки ракеты в случае аварий могут падать на территории площадью 162 077,9 кв. км. Трасса пролета над республикой составляет более 1200 км и аварии возможны на всем следовании ее пролета. Вся эта информация скрыта от простого населения, политику Роскосмоса поддерживают государственные органы республики», — говорится в обращении общественного экологического центра.

Экологи опасаются, что в случае аварии вредные вещества гептил и амил, содержащиеся в разгонном блоке «Фрегат», могут пролиться по всей трассе. А запускаемый тип ракеты «Союз-2» содержит, по данным самих разработчиков, 24% токсичных выбросов, указывают авторы обращения. Они напоминают, что жители Вилюйского района много лет страдают от падения ракет: «Ракетчики не показывают воздействие кислотных дождей на людей и на природную среду всей территории пролете ракеты. Вредному химическому воздействию падения остатков ракет с космодрома подвергся почти весь бассейн реки Вилюй, а местные жители на этих зараженных местах собирают дикорастущие ягоды, грибы, в озерах ловят рыбу, охотятся и разводят скот».

Беспокоит якутян и то, что в проектных материалах не представлены расчеты по аварийности падения ракет, не разработаны мероприятия по ликвидации аварий, нет плана по обеспечению безопасности населения территорий, попадающих в подтрассовое пространство. «Несмотря на заверения о безопасности запусков ракет, официальная аварийность российских ракет-носителей составляет с 2010 по 2013 годы — 7.8% (из 103 космических запусков 8 аварийных). Что будут делать олени и эвенки, попав под обстрел ракеты, трудно представить. Мы считаем, что нарушены наши конституционные права и будем выступать против использования нашей республики для приема остатков ракет!», — пояснили авторы обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Космонавтики 12 апреля жители села Кюлят выходили на пикет против запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Их беспокоит, что наслег, в котором они живут, оказался в списке тех территорий, куда будут падать отработанные части ракеты. Напомним, первый запуск с космодрома «Восточный» назначен на 27 апреля.