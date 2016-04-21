Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Президента США Бараку Обаму, прибывшего 20 апреля в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, ждал весьма прохладный прием, что свидетельствует о растущей напряженности между двумя странами. Об этом сообщает американская телекомпания CNN.

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Так, в нарушение протокола главу Белого дома встречал в аэропорту Эр-Рияда не представитель королевской семьи, а губернатор столичного региона.

Кроме того, прием американского лидера ограничился рукопожатием, вместо объятий короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда, как это обычно бывало во время визита Джорджа Буша.

Еще одним фактом, свидетельствующим об «охлаждении» отношений между двумя странами является то, что встречу Обамы и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не транслировало саудовское телевидение, отмечает телекомпания.

Добавим, что пользователи мировых социальных сетей расценили встречу Обамы в Эр-Рияде как свидетельство «пренебрежительного отношения к нынешнему президенту США».