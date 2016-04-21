Пекин, 21 апреля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Национальное статистическое бюро КНР опубликовала последние данные по численности населения Китая. За последние 5 лет численность граждан КНР увеличилась на 33,77 млн человек. По состоянию на конец 2015 г. в Китае проживает более 1,373 млрд человек.

Дети прислушиваются к словам Председателя Мао. 1955. КНР

Средние темпы роста численности населения незначительно сократились. В период с 2010 г. по 2015 г. они составили около 0,5%, предыдущие 5 лет темп увеличения количества населения не опускался ниже отметки в 0,57%.

Более 51,22% от общей численности населения Китая составляют мужчины. Увеличилась доля граждан КНР, проживающих в городах: к концу 2015 г. в крупных населенных пунктах было зарегистрировано не менее 767,5 млн человек, что составляет 55,88% от общей численности, пишет «Синьхуа».

Гендерный дисбаланс в Китае является самым худшим в мире. Опубликованная статистика продемонстрировала, что индекс соотношения полов, рассчитываемый по специальной формуле, в Китае держится на отметке в 113,51 пункта, в то время как «нормой» считается уровень в 103−107 пунктов.

Власти КНР уже отреагировали на опубликованный документ. Согласно заявлению опубликованному на сайте Госсовета КНР, правительство примет ряд мер по ликвидации гендерной диспропорции. В частности, будет ужесточен контроль за препаратами и медицинским оборудованием, позволяющем определить пол ребенка на ранних сроках.