Москва, 21 апреля, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent впервые с декабря 2015 года преодолели отметку в $45 за баррель, свидетельствуют данные электронных торгов.

fotosearch.de Нефтяные вышки

Баррель Brent с поставкой в июне по состоянию на 7:29 мск стоит $45,83 (+3,928%). Баррель нефти марки WTI к этому времени преодолел отметку в $44 и составил $44,20 (+3,914).

Резкий рост котировок произошел на фоне публикации статистики о запасах в США, которые оказались меньше ожиданий рынка.