Киев, 21 апреля, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию на территории Украины российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

В соответствии с утверждённым законом, под запрет попадают как художественные фильмы и телесериалы, так и телевизионные передачи. Как отмечается в пояснительной записке к документу, данная мера призвана способствовать «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году украинскими властями уже был запрещён показ российских фильмов и сериалов, «содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий», вне зависимости от года создания. C июня 2015 года к показу в стране было запрещено более 430 фильмов и сериалов российского производства.

17 марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание на территории страны 13 российских телеканалов.