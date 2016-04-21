Пекин, 21 апреля, 2016, 05:47 — ИА Регнум. В настоящее время в Китае ведутся последние приготовления к запуску новейшей китайской космической станции «Тяньгун-2», запланированному на III квартал 2016 г.

d-meister.jp Тяньгун-2

Инженеры Китайского национального космического управления проводят испытания сразу нескольких космических аппаратов. По словам представителя китайского космического агентства, космическая лаборатория «Тяньгун-2», пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» и грузовой корабль «Тяньчжоу-1» перевернут страницу в истории развития космонавтики в Китае.

«Тяньгун-2» станет полноценной космической станцией. Оборудование станции позволит проводить на орбите Земли многодневные научные эксперименты. «Тяньгун-2» станет первой современной китайской космической станцией», — заявил заместитель главного конструктора «Тяньгун-2» Ляо Цзяньлинь.

Инженер сообщил, что космический аппарат будет состоять из двух отсеков. В первом отсеке китайские космонавты будут жить и проводить исследования, во втором отсеке будут храниться необходимые агрегаты.

Лаборатория будет выведена на орбиту в III квартале 2016 г. В IV квартале пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» доставит на станцию двух китайских космонавтов, которые проведут на орбите 30 дней.

В первой половине 2017 г. сверхтяжёлая ракета Long March 7 доставит на станцию топливо и другие необходимые материалы, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время ведутся последние приготовления к запуску «Тяньгун-2». Космонавты, чьи имена пока не сообщаются, проходят курс подготовки, сборка «Тяньгуна-2», «Шэньчжоу-11» и «Тяньчжоу-1» полностью завершена.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 апреля ракета Long March-2D, стартовавшая с космодрома Цзюцюань, успешно вывела возвращаемый спутник «Шицзянь-10» (SJ-10) на околоземную орбиту.