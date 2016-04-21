Петропавловск-Камчатский, 21 апреля, 2016, 05:34 — ИА Регнум. На Камчатке инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки», которые несут дежурство на одном из кордонов, начали прикармливать соболя, который повадился ходить к ним в домик. Сначала он, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в парке, пробрался в дом, отобедал запасами продуктов, а объевшись, не смог выбраться обратно и застрял между стенками.

vulcanikamchatki.ru Соболь на кордоне

Инспекторы спасли зверька и выпустили его на волю и с тех пор животное начало часто наведываться к ним в поисках пищи. Сначала он стал выходить к туристическим домикам на разведку. Спустя некоторое время, когда ему удавалось оказываться внутри помещения, по-настоящему бесчинствовал, раскидывая все вокруг в поисках лакомства. В инспекторском доме он пытался прогрызть даже входную дверь.

В итоге сотрудники парка поставили для зверька миску возле дома, которую соболь утащил в лес, потом тоже самое он сделал и с котелком. Инспекторы прозвали его Сигизмундом. Соболь теперь часто приходит к ним на обед, в благодарность за пищу позирует перед фотокамерами инспекторов. «А совсем недавно, с началом гона, соболь стал приводить на кордон и свою грациозную молодую избранницу, которая проявляет осторожность по отношению к людям», — добавили в парке. .

В границах кластера «Налычево», в центральной его части, помимо представителей куньих можно встретить белоплечего орлана, на белоснежном полотне разглядеть притаившегося зайца. В районе выходов термальных вод сегодня привлекает внимание большое скопление ворон, которые, по всей видимости, выискивают среди водорослей и тины пропитание. А в окрестностях кордона «Мыс Налычево» инспекторы отдела охраны природного парка часто наблюдают белоплечих орланов, гусей и лебедей. Отмечают присутствие и других представителей животного мира — к примеру, росомахи и рыси.