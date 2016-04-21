Москва, 21 апреля, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Пожар в студенческом общежитии произошёл в ночь на 21 апреля на севере Москвы в районе станции метро «Войсковская». По предварительным данным, пострадали три человека, в здании проводится эвакуация.

softcraze.com Пожар в общежитии

По информации правоохранительных органов, пожар произошёл в здании по адресу: Факультетский переулок, 10. Загорелась одна из комнат на третьем этаже здания, передаёт ТАСС.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, до прибытия пожарных, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон, в результате чего получили переломы ног.

Установлено, что всего в здании в момент возгорания находились порядка 350 человек.