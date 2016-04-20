Мехико, 21 апреля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. В результате взрыва на заводе мексиканской нефтегазовой госкомпании Petróleos Mexicanos (Pemex), по уточнённым данным, пострадали не менее 40 человек, передаёт агентство Reuters.

time56.ru Свечи

Как сообщил министр общественной безопасности штата Веракрус Артуро Бермудес, пожарным удалось локализовать пожар, начавшийся после взрыва на предприятии, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Министр также отметил, что данных о погибших в результате инцидента на данный момент нет.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв произошёл на нефтяном предприятии Clorados 3 в городе Коатсакоалькос, в мексиканском штате Веракрус. С территории предприятия были эвакуированы несколько сотен человек.

Жителям прилегающих районов рекомендовано не покидать свои дома, так как в результате взрыва в атмосферу попало больше количество загрязняющих веществ.

Причины произошедшего до настоящего времени не установлены.