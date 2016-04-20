Вашингтон, 21 апреля, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Гражданин России Александр Панин приговорён судом в американском штате Джорджия к 9,5 года лишения свободы по обвинению в кибермошенничестве, передаёт Associated Press.

sophos.com В тюрьме

Как было установлено в ходе судебного процесса, российский гражданин являлся создателем и распространителем вредоносной программы SpyTube, поразившей более 50 млн компьютеров в США и ряде других стран.

Вредоносное ПО Панин продавал по цене до 10 тысяч долларов за копию. Нанесённый ущерб был оценен судом в 1 млрд долларов.

Сам Александр Панин, как сообщается, признал себя виновным лишь по одному из 23 пунктов предъявленного ему обвинения.