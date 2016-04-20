Москва, 21 апреля, 2016, 01:51 — ИА Регнум. В населённые пункты Джабрия и Баду в сирийской провинции Хомс 20 апреля доставлено 3 тонны гуманитарной помощи. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

function.mil.ru Центром по примирению в Сирии доставлена гумпомощь

Как уточняется, основу гуманитарной помощи составили продукты питания. «Медицинскими работниками российского Центра по примирению оказана врачебная помощь 32 местным жителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей населенных пунктов, расположенных на территории провинции Хама.

Тем временем в провинции Хомс продолжаются работы по восстановлению города Эль-Карьятейн. Ремонтными бригадами сирийских строителей расчищено от завалов 30 метров улиц, восстановлено 200 метров линий электропередач. Саперами обезврежено шесть фугасов, заложенных боевиками при отступлении.

В населенном пункте Бейт-Шакухи провинции Латакия завершена прокладка новых линий электропередач.