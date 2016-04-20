Мехико, 21 апреля, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на заводе мексиканской нефтегазовой госкомпании Petróleos Mexicanos (Pemex). Об этом сообщается в официальном микроблоге компании в Twitter.

aporrea.org Пожар после мощного взрыва произошедшего на нефтезаводе мексиканской госкомпании Pemex

Как уточняется, инцидент произошёл на нефтяном предприятии Clorados 3 в городе Коатсакоалькос, в штате Веракрус.

С территории предприятия были эвакуированы несколько сотен человек. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали трое рабочих.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.