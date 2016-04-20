Москва, 21 апреля, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдался в большинстве провинций, за минувшие сутки было зафиксировано шесть нарушений перемирия. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом вечером 20 апреля пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

statig.com.br Сирия — нарушение перемирия.

Согласно приведённой информации, пять нарушений было зафиксировано на территории провинции Латакия и ещё одно в провинции Хомс.

Уточняется, что в Латакии из района населенного пункта Эз-Зиара оппозиционные формирования «Сирийской свободной армии» огнём из миномётов и стрелкового оружия обстреляли поселок Фара. Боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» из реактивных систем залпового огня и миномётов обстреляли населенные пункты Кинсибба, Хакур-Тахтани, Ард-эль-Вата и Дейруна. В Хомсе боевиками этой же группировки подвергли обстрелу поселок Тиснин.

В Минобороны России также сообщают, что в течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями населенного пункта Эль-Гасбия в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 65.