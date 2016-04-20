Сент-Луис, США, 21 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Один человек получил ранения в результате стрельбы на территории Университета Вашингтона в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщает в микроблоге образовательного учреждения в Twitter.

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«Полученные ранения, предположительно, не представляют угрозу жизни, пострадавший был доставлен в госпиталь для оказания ему медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ранее руководство университета распространило информацию о том, что вблизи кампуса был замечен человек с оружием. Всем учазимся и преподавателям было рекомендовано укрыться в безопасных местах. Спустя примерно час угрозы была снята.

Отмечается, что обстоятельства инцидента в настоящее время расследует полиция. Более подробных деталей о произошедшем на данный момент не приводится.