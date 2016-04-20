Минфин США анонсировал выпуск купюры $20 с портретом женщины
Вашингтон, 21 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. На новых американских банкнотах достоинством 10 и 20 долларов появятся изображения женщин. Информацию это подтвердил министр финансов США Джейкоб Лью на брифинге 20 апреля.
«Я рад сообщить, что более чем за вековой период на купюре появится портрет женщины — Гарриет Табмен (американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США — прим. ИА REGNUM) на банкноте 20 долларов», — сообщил американский министр.
Чей портрет будет изображён на купюре номиналом 10 долларов, на данный момент не сообщается. Также известно, что изменения будут внесены в оформление 5-долларовой банкноты.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выпустить банкноты номиналом с новым дизайном, на которых будет изображена женщина, в министерстве финансов США заявили в июне минувшего года.
Новые купюры должны появиться в 2020 году. Их выпуск предполагается приурочить к столетию принятия 19-й поправки к Конституции США, которая дала женщинам право голосовать.
Изображение женщины появлялось на банкнотах США лишь однажды — на Серебряном сертификате номиналом 1 доллар 1886 года было размещён портрет Марты Вашингтон, супруги первого президента Соединённых Штатов Джорджа Вашингтона.