Вашингтон, 21 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. На новых американских банкнотах достоинством 10 и 20 долларов появятся изображения женщин. Информацию это подтвердил министр финансов США Джейкоб Лью на брифинге 20 апреля.

pbase.com Памятник Гарриет Табмен

«Я рад сообщить, что более чем за вековой период на купюре появится портрет женщины — Гарриет Табмен (американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США — прим. ИА REGNUM) на банкноте 20 долларов», — сообщил американский министр.

Чей портрет будет изображён на купюре номиналом 10 долларов, на данный момент не сообщается. Также известно, что изменения будут внесены в оформление 5-долларовой банкноты.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении выпустить банкноты номиналом с новым дизайном, на которых будет изображена женщина, в министерстве финансов США заявили в июне минувшего года.

Новые купюры должны появиться в 2020 году. Их выпуск предполагается приурочить к столетию принятия 19-й поправки к Конституции США, которая дала женщинам право голосовать.

Изображение женщины появлялось на банкнотах США лишь однажды — на Серебряном сертификате номиналом 1 доллар 1886 года было размещён портрет Марты Вашингтон, супруги первого президента Соединённых Штатов Джорджа Вашингтона.