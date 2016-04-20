Тель-Авив, Израиль, 21 апреля, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Боевики движения ХАМАС взяли на себя ответственность за подрыв автобуса в Иерусалиме, в результате которого пострадал 21 человек, передаёт Haaretz.

travelluxtour.ru Храмовая гора Иерусалим

По заявлению боевиков, теракт совершил 19-летний молодой человек, выходец из лагеря беженцев неподалёку от Вифлеема.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля на юге Иерусалима в пустом автобусе прогремел взрыв, а затем возник пожар. Пламя перекинулось на другой автобус, оказавшийся рядом, в котором находились люди. В результате, по последним данным, пострадал 21 человек. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое.

Первоначально в полиции заявили, что причиной инцидента, вероятнее всего, стала техническая неисправность автобуса. Однако позднее стало известно, что во взорвавшемся автобусе были найдены фрагменты взрывного устройства. Правоохранительные органы страны квалифицировали произошедшее как теракт.