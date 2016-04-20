Кастри, 20 апреля, 2016, 23:58 — ИА Регнум. С 20 апреля в Сент-Люсии проходит бесплатное тестирование с целью выявления зараженных ВИЧ/СПИД. Акция проходит в рамках компании по региональному тестированию, цель которой до 2017 года обследовать не менее ста тысяч человек. И положить конец эпидемии ВИЧ/СПИД в карибском регионе к 2030 году. Кроме этого, в рамках акции предпринимаются меры по расширению доступа населения к профилактике этого заболевания и к пресечению дискриминации больных. Начиная с 2008 года протестировано более семидесяти тысяч человек в странах Карибского бассейна, сообщает St Lucia News. Отметим, что островное государство Сент-Люсия расположено на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии. Его площадь составляет 616 км². Сент-Люсия является членом Содружества наций и участницей Боливарианского альянся (АЛБА). Экономика стран базируется на туризме и офшорном бизнесе, писало ранее ИА REGNUM