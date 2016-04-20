Тель-Авив, Израиль, 20 апреля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Израильские силовики объявили об аресте шести молодых израильских поселенцев из-за, как они выразились, «еврейского террора», передает ABC News.

bldtna.co.il В ожидании суда

Подозреваемые совершили нападение на палестинцев и их собственность в прошлом году. Израильские чиновники назвали решение победой в своей кампании по снижению экстремистских нападений израильтян против палестинцев.

Служба безопасности Израиля — Шин-бет передает, что шесть арестованных подозреваемых — это два подростка, 19-летний солдат и еще три молодых человека в возрасте 20 лет. Они были задержаны в этом месяце, и в скором времени им будет предъявлено обвинение в суде.