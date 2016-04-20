Ла-Пас, 20 апреля, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Боливийское правительство выразило солидарность с народом и властями Восточной Республики Уругвая в связи с сильными дождями, в результате которых погибли, по меньшей мере, восемь человек. Тысячи уругвайцев потеряли дома или иное имущество. МИД Боливии заявил о готовности оказать Уругваю гуманитарную и иную помощь, сообщает ABI.

lagranepoca.com Сильный штормовой ветер и ливень в Уругвае

Особенно пострадал уругвайский город Долорес (департамент Сориано). В результате прохождения торнадо в городе были разрушены жилые дома и административные здания. Пострадали помещения городского госпиталя и техникума. Два автобуса и несколько машин оказались перевернуты. Оборваны линии связи, писало ранее ИА REGNUM. Отметим, что Долорес расположен в юго-западной части Уругвая. Основан в 1801 году. Население Долореса составляет более семнадцати тысяч человек.