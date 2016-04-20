Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 23:34 — ИА Регнум. XXII Российский кинофестиваль «Литература и кино» завершился сегодня в Гатчине победой фильма «Наум Коржавин. Время дано…», снятого к 90-летию со дня рождения поэта и прозаика Наума Коржавина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главный приз фестиваля «Гранатовый браслет» получил режиссёр фильма Павел Мирзоев. Награду победителю вручили председатель жюри Сергей Урсуляк и руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Михаил Лебединский. В завершение церемонии состоялся показ картины.

anninsky.ru Наум Коржавин

Приз фестиваля за лучшую режиссуру получила петербургский режиссер Ирина Евтеева, автор анимационно-игрового фильма «Арвентур» по мотивам рассказа Александра Грина и даосской притчи. Награду вручили с формулировкой «за умение сделать иллюзию фактом искусства сегодняшнего дня».

Лучшим неигровым фильмом фестиваля стала картина «Маленький принц» режиссёра Ольги Привольновой. Приз за лучшую игровую работу в 2016 году было решено не присуждать.

Драма «Находка»Виктора Демента по повести Владимира Тендрякова, отмеченная уже многими наградами различных кинофестивалей, в Гатчине взяла два приза за лучшие главные роли. Лучшим актёром по версии «Литературы и кино» стал Алексей Гуськов, премию за лучшую женскую роль получила Анастасия Шевелева. Картина также была награждена главным призом читательского жюри за талантливое воплощение трагических ситуаций жизни и воспоминание о великой советской литературе.

Церемония награждения лауреатов состоялась в гатчинском кинотеатре «Победа». Программу вели народные артисты России Ангелина Вовк и Виктор Кривонос.

Традиционный киносмотр «Литература и кино» прошёл в Гатчине в 22-ой раз. За семь дней работы фестиваля его мероприятия посетило более 13 тысяч зрителей. В рамках недельной программы состоялось более 50 показов, прошло 35 творческих встреч с писателями, актерами и режиссерами. Напомним, одним из гостей смотра стал правнук Достоевского Дмитрий Достоевский.