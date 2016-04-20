Москва, 20 апреля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии ответила оппозиционеру Алексею Навальному на обвинения в том, что она хуже бывшего главы ЦИК Владимира Чурова. Об этом она заявила сегодня, 20 апреля, в эфире «Эхо Москвы».

163gorod.ru Элла Памфилова

Напомним, на фоне скандала, разгоревшегося на местных выборах в подмосковной Барвихе, Навальный заявил, что Памфилова ещё хуже Чурова. Соратники Навального снялись с выборов в Барвихе в знак протеста из-за якобы имевших место фальсификаций.

«Я в данном случае согласна с Навальным, его первый тезис был: «Памфилова еще хуже Чурова». Я хуже Чурова. Владимир Евгеньевич — добрый, милый, интеллигентный человек. Я хитрая и жесткая, я согласна», — заявила председатель ЦИК.

Она добавила, что совершенно не собирается никого убеждать в том, что она «пушистая и замечательная». Памфилова подчеркнула, что нацелена профессионально выполнить все свои функции, а как это получается — покажет время.

Памфилова отметила, что от старого состава ЦИК остался «шлейф недоверия». Новый председатель ЦИК намерена это недоверие граждан преодолеть.