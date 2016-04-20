Берлин, 20 апреля, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Правящая коалиция Германии планирует лишать немецкого гражданства боевиков «Исламского государства», чтобы не допустить их возвращения в ФРГ, передает Reuters.

Бундестаг

Более 800 человек перебрались из Федеративной Республики в Сирию и северный Ирак за последние годы, и около 70 из вернувшихся в Германию приняли участие в бою или прошли обучение в рядах ИГИЛ, отмечал в начале апреля глава германской разведки.

«Для того, чтобы предотвратить возвращение джихадистов в Германию, мы хотим изучить правовые возможности для лишения людей немецкого гражданства, если они борются на стороне террористической группы за рубежом и имеют другое гражданство вместе со своим немецким», — говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент Reuters. Его правящие партии в Бундестаге (ХДС, ХСС и СДПГ) обсудят 21 апреля.

Коалиция также рассматривает вопрос о лишении немецких сторонников «Исламского государства» удостоверений личности и паспортов, чтобы предотвратить их поездки в районы, контролируемые ИГИЛ.