Степанакерт, 24 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В некоторых азербайджанских и российских СМИ появились публикации со ссылками на анонимные дипломатические источники о том, что у Владимира Путина есть свой план урегулирования конфликта.

globespots.com Нагорный Карабах

Внимательно наблюдающий за обострением конфликта вокруг Нагорного Карабаха редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов считает, что приверженность Азербайджана «минскому формату» урегулирования вызывает ряд вопросов.

Влияние российского президента, которому путем личных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана удалось погасить вновь вспыхнувшее военное противостояние в Нагорном Карабахе, вносит дополнительную интригу в процесс мирного урегулирования.

Если и говорить о «русском плане», то речь идет всё о том же: об обмене территорий, проведении референдума и признании статуса Арцаха. Эти принципы давно и последовательно развиваются в формате «Минской группы». Но до недавних пор главным условием вступления Баку в мирные переговоры было полное освобождение территории Нагорного Карабаха войсками Армении.

Готов ли Азербайджан пересмотреть свои взгляды на решение конфликта и остаться в рамках «Минской группы» — пока не ясно. Неясно и то, какой сценарий изберет Россия. Очевидно другое: в свете событий на Ближнем Востоке для России, чтобы сохранить стабильность в Закавказье, крайне важно добиться политического решения конфликта.

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