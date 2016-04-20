Москва, 20 апреля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Жителей многоквартирного дома на востоке Москвы эвакуировали из-за сообщения о ручной гранате в одной из квартир, в которой произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из участников конфликта состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сегодня, 20 апреля, передает «Вечерняя Москва».

sb.by Ручная противопехотная граната Ф-1

Сообщается, что в жилом многоквартирном доме на улице Алтайская обнаружена ручная граната. Из подъезда были эвакуированы 20 жильцов. Уточняется, что мужчина, доставший гранату, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что граната оказалась учебная и опасности не представляет. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции работают с участниками конфликта.