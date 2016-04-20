Иваново, 20 апреля, 2016, 22:46 — ИА Регнум. В Ивановской области прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора. В ходе мероприятия было заготовлено 168 литров крови. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в пресс-службе, акция прошла в Ивановской областной станции переливания крови и ее филиалах. В ней приняли участие 250 человек. В акции приняли активное участие представители молодежных объединений региона.

По информации ведомства, по итогам 2015 года Ивановская областная станция переливания крови приняла почти 19,5 тыс. доноров. Это позволило заготовить более 39,6 тыс. литров консервированной крови.

В настоящее время в структуру Ивановской областной станции переливания крови входят головное учреждение и семь филиалов в Кинешме, Шуе, Вичуге, Фурманове, Юже, а также филиал «Ивановский 1» на базе Ивановской областной клинической больницы и филиал «Ивановский 2», расположенный в Ивановском областном онкологическом диспансере.

Напомним, Национальный день донора отмечается ежегодно 20 апреля. В этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением.