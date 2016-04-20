Киев, 20 апреля, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман озаботился состояние автомобильных дорог на Украине. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает «112 Украины» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Украины.

Леонид Соломаткин. Дорога. 1881

Сообщается, что Гройсман поручил министерству финансов обеспечить финансирование текущего ремонта и строительства автодорог. «Укравтодору» Гройсман поручил провести соответствующие подготовительные работы. Такие поручения глава кабинета дал в ходе обсуждения возможности проведения масштабного строительства дорог с представителями министерств и ведомств.

Гройсман подчеркнул, что необходимо провести тендеры, организовать подрядчиков, проанализировать имеющиеся ресурсы, определить первоочередные задачи. Кроме этого премьер-министр добавил, что важно найти оптимальный технологический подход к строительству каждой автодороги на Украине. Себестоимость новых дорог должна быть невысокой, но качество должно быть высоким.

В свою очередь, представители профильных учреждений отметили, что на данный момент 97% всех автомобильных дорог на Украине требуют капитального ремонта или текущего ремонта. Строительство новых дорог в стране не завершено.

Гройсман посетовал, что состояние автодорог на Украине находится в критическом состоянии.

Сеть автодорог на Украине насчитывает порядка 170 тысяч километров.